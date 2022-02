Sinistra Italiana Sesto Fiorentino “Accanto ai lavoratori del Cartonificio Fiorentino”

SESTO FIORENTINO – “Sta, probabilmente, iniziando l’iter per la delocalizzazione nello stabilimento di Altopascio” è quanto afferma in una nota Sinistra italiana di Sesto Fiorentino riferendosi allo sciopero dei lavorato del Cartonificio Fiorentino dopo l’annuncio della chiusura dell’ufficio commerciale di viale Ariosto. “Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino – prosegue la nota – come ha fatto […]

SESTO FIORENTINO – “Sta, probabilmente, iniziando l’iter per la delocalizzazione nello stabilimento di Altopascio” è quanto afferma in una nota Sinistra italiana di Sesto Fiorentino riferendosi allo sciopero dei lavorato del Cartonificio Fiorentino dopo l’annuncio della chiusura dell’ufficio commerciale di viale Ariosto. “Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino – prosegue la nota – come ha fatto fino ad adesso, è al fianco di questi lavoratori e della RSU.Saremo al loro fianco per ogni iniziativa di protesta e mobilitazione, auspicando che anche la città tutta lo sia. Per la difesa del lavoro sul nostro territorio, e per il rispetto dei diritti dei nostri lavoratori.Mutuando il loro slogan, ‘venderemo cara la pelle”.