Sinistra Italiana Sesto Fiorentino in piazza ai “Giovedì sotto le stelle”

SESTO FIORENTINO – Giovedì 1 luglio, in occasione del giovedì sotto le stelle Sinistra Italiana Sesto Fiorentino sarà presente in centro col suo banchino. Oltre a fornire informazioni sulle prossime elezioni amministrative, sarà possibile firmare per la proposta di legge popolare per una tassa sulle grandi ricchezze. La legge, che prevede una tassa solo per il 5% […]

SESTO FIORENTINO – Giovedì 1 luglio, in occasione del giovedì sotto le stelle Sinistra Italiana Sesto Fiorentino sarà presente in centro col suo banchino. Oltre a fornire informazioni sulle prossime elezioni amministrative, sarà possibile firmare per la proposta di legge popolare per una tassa sulle grandi ricchezze.

La legge, che prevede una tassa solo per il 5% degli italiani più ricchi, era stata proposta dal segretario nazionale Nicola Fratoianni e bocciata in Parlamento. Dopo recenti sondaggi, che vedevano d’accordo quasi la metà degli italiani indipendentemente dal loro orientamento politico, Sinistra Italiana ha lanciato la campagna di sottoscrizione firme a livello nazionale per presentarla nuovamente come proposta popolare.

Con la nuova imposta è previsto entrino nelle casse dello stato circa 10 miliardi l’anno e per questo è stata nominata “tassa per le nuove generazioni”, Next generation tax (https://ngtax.it/).