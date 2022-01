Sinistra Italiana Sesto Fiorentino “Oggi ha aperto il Liceo, ma in futuro serviranno altri interventi sulle scuole”

SESTO FIORENTINO – “Oggi ha aperto le sue porte il nuovo liceo A.M.E. Agnoletti – si legge in una nota di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino – L’edificio, che è stato costruito secondo criteri di sostenibilità ambientale e di umanizzazione degli spazi, ha accolto le studentesse e gli studenti, il personale scolastico e non nella nuova […]

SESTO FIORENTINO – “Oggi ha aperto le sue porte il nuovo liceo A.M.E. Agnoletti – si legge in una nota di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino – L’edificio, che è stato costruito secondo criteri di sostenibilità ambientale e di umanizzazione degli spazi, ha accolto le studentesse e gli studenti, il personale scolastico e non nella nuova sede all’interno del Polo Scientifico, collegando fisicamente e non solo il mondo della formazione liceale e universitaria. Questo è senza dubbio un bel modo di iniziare questo 2022 investendo sulla scuola e sulle nuove generazioni. Nel futuro saranno necessari altri interventi sulle scuole secondarie del nostro Comune, basti pensare alla situazione della palestra della sede principale dell’IISS Calamandrei, oggi non possiamo che essere orgogliosi di questa nuova ripartenza”.

“Ringraziamo il Comune di Sesto Fiorentino, la Città Metropolitana e la Regione Toscana per questo investimento – conclude la nota – nel diritto allo studio, ma soprattutto ringraziamo il personale docente e il personale ATA della scuola che lavorando in questi giorni di festa per tutti noi ha fatto in modo di poter iniziare il nuovo anno in via Madonna del Piano”.