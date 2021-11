Sinistra Italiana Sesto “in tre giorni raccolte 200 firme per la proposta di legge per tassare i super ricchi”

SESTO FIORENTINO – Dopo tre giorni di banchina in piazzai sono state raccolte da Sinistra Italiana Sesto Fiorentino 200 firme per la proposta di legge per tassare i super ricchi..“A livello nazionale ancora non abbiamo raggiunto la soglia minima di 50.000 firme – si legge in una nota di Sinistra Italiana – ma ricordiamo che […]

SESTO FIORENTINO – Dopo tre giorni di banchina in piazzai sono state raccolte da Sinistra Italiana Sesto Fiorentino 200 firme per la proposta di legge per tassare i super ricchi..

“A livello nazionale ancora non abbiamo raggiunto la soglia minima di 50.000 firme – si legge in una nota di Sinistra Italiana – ma ricordiamo che rimangono ancora sei mesi per firmare a banchini, all’Urp del Comune oppure online (se si è muniti di Spid) sul sito ngtax.it Si tratta di una piccolissima tassa (tra lo 0,2% e il 2%) sulle grandissime ricchezze, quelle che, complice anche la crisi, sono cresciute ancora di più insieme alle disuguaglianze: l’1% degli italiani più abbienti detiene da solo il 25% della ricchezza nazionale. Tassare questi ‘super ricchi’ è un fatto di giustizia, una scelta di solidarietà, un investimento nel futuro: le risorse così ottenute permetteranno di abbassare le tasse a tutti gli altri e di investire in scuola, ricerca, welfare, politiche per la casa e per il lavoro”.