Sinistra Italiana Sesto “Stamani eravamo a manifestare con i lavoratori e le lavoratrici di Gkn e indotto”

SESTO FIORENTINO – Alla manifestazione di questa mattina “Firenze difende il lavoro” per la Gkn che si è tenuta nel capoluogo toscano er presente anche una delegazione di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino. “Stamani eravamo a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Gkn e dell’indotto. – si legge in una nota di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino – Eravamo lì in difesa del lavoro e dei diritti dei lavoratori che negli ultimi 30 anni sono stati via via sminuiti e indeboliti fino ad annullarli, da governi di ogni colore. Eravamo dove la Sinistra deve stare”.

Tra gli altri, erano presenti il consigliere capogruppo Jacopo Madau, le consigliere Irene Falchini e Cristina Conti e l’assessora Diana Kapo.

“La nostra comunità non può rimanere indifferente di fronte a atti del genere – ha dichiarato Irene Falchini – a Sesto l’esempio della nostra azienda partecipata Qualità & Servizi S.p.A ci ha dimostrato che reintroducendo l’articolo 18 per le lavoratrici e i lavoratori di quell’azienda, ponendo al centro delle strategie aziendali i lavoratori si ottengono grandi risultati. E’ solo investendo sul lavoro di qualità che si ottiene un circolo virtuoso sul territorio e un vero sviluppo economico che porta beneficio a tutti; questo sosteniamo come Sinistra Italiana, è ora di dire basta alla legge della giungla”. Era presente anche il sindaco Lorenzo Falchi.