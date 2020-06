Sinistra Italiana “soddisfatti del superamento dell’ipotesi inceneritore”

SESTO FIORENTINO – Soddisfazione da parte di Sinistra Italiana di Sesto per il protoccolo d’intesa siglato tra Regione, ATO Toscana centro e Alia Servizi Ambientali “che supera definitivamente l’ipotesi di inceneritore a Case Passerini sostituendola con l’idea di un impianto dedicato al riciclo nella logica di una economia circolare”.

“Si tratta – si legge in una nota di Sinistra Italiana – certo della vittoria di un vasto movimento di popolo ed associazioni a cui Sinistra Italiana ha sempre partecipato, e la registriamo come un punto di svolta definitivo. Ci fu un tempo in cui si diceva che le scelte erano ormai fatte e non si poteva tornare indietro, a qualunque costo. Il destino non era scritto avevamo detto, ed avevamo ragione: non si fanno scelte contro un territorio, contro la volontà della popolazione, oltre che contro la ragionevolezza. Vale per l’inceneritore e vale per altro: vale sempre. Questo però non è un punto di arrivo, quanto piuttosto un punto di partenza. Da ora in poi si tratta di dare corpo e gambe a questo progetto, a questa logica, a questa visione complessiva dei rifiuti e della economia dell’area, fornendo finanziamenti, risorse e pensieri lunghi”.