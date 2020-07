Sinistra Italiana “Soddisfatti dell’intervento del Comune nei confronti della città”

SESTO FIORENTINO – “Siamo orgogliosi per il piano di emergenza varato dall’amministrazione Falchi e votato questa mattina in Consiglio Comunale che prevede 1,3 milioni di aiuti ad imprese, associazioni e famiglie”. E’ quanto afferma, in una nota, il capogruppo di Sinistra Italiana Jacopo Madau.

“Il coronavirus – prosegue Sinistra Italiana – ha messo e continua a mettere in ginocchio la nostra comunità. I provvedimenti governativi hanno garantito un sostegno importante alle situazioni di difficoltà ma assolutamente non sufficiente a far fronte all’emergenza di enorme entità che il paese sta attraversando.

Il Comune di Sesto Fiorentino ha posto l’aiuto alle situazioni di difficoltà in cima alle proprie priorità e ha provato a dare una risposta con provvedimenti importanti come i 500mila euro per la riduzione della Tari, i 200mila euro per artigiani e commercianti e i 200mila euro per il contributo affitti per le famiglie. Senza scordarsi dei contributi straordinari per i centri estivi, della COSAP azzerata, i 100mila euro per riduzione della Tari per i nuclei in difficoltà e tutti gli aiuti previsti per le associazioni che operano sul territorio.

Queste misure di sostegno non saranno risolutive ma essendo tempestive e economicamente importanti (nonostante il momento di difficoltà anche per il Comune) dimostrano ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione Falchi alle fasce più fragili della società e, più specificamente, a chi in questa questa emergenza sanitaria ne sta uscendo con maggior difficoltà”.