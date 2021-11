Sinistra Italiana “Solidarietà agli studenti del Calamandrei che hanno iniziato la protesta”

SESTO FIORENTINO – “Solidarietà agli studenti dell’IISS Calamandrei che oggi hanno dato inizio a una iniziativa di protesta occupando i locali della scuola di via Milazzo”. Lo afferma in una nota Sinistra Italiana Sesto Fiorentino aggiungendo che “le rivendicazioni che i ragazzi presentano riguardano la loro scuola ma parlano di temi politici a livello nazionale”. “La condizione strutturale della scuola, in primis, fatiscente e malsicura sia nella sede di via Milazzo che in quella di via Di Vittorio, parla della disattenzione e mancanza di fondi da parte della Città Metropolitana, come scrivono i ragazzi nel loro documento, – prosegue Sinistra Italiana – così come la mancanza di adeguamento dei mezzi di trasporto ai “ritmi” della pandemia. Ma tutto questo è specchio secondo noi della disattenzione della politicanazionale. Decenni di tagli alla pubblica istruzione, di mancanza di fondi per il rinnovo delle strutture, di creazione di vere riforme dei programmi, no ‘tagliuzzamenti’ ad ogni cambio di governo di piani assunzioni docenti, di fantasiose creazioni di ‘scuole/aziende’ giusto per giustificare i tagli: tutto questo ha portato un degrado ad ogni livello e grado della scuola pubblica, tenuta in piedi in alcuni casi giusto dalla buona volontà di chi ci lavora”.

“Le lamentele degli studenti sulle misure covid, disagi di orari e usanze stravaganti come la ricreazione in gruppetti e sono la conseguenza di decenni di trascuratezza verso le misure di sicurezza, – prosegue la nota mancanza di spazi e vie di fuga, classi pollaio e sovraffollamento per cui alla prima emergenza sono esplose problematiche enormi. Il disagio verso una inutile alternanza scuola-lavoro (Pcto) a fronte di aziende che sfruttano gli stagisti e licenziano i lavoratori o riducono gli stipendi (come la GKN) parla di un mondo del lavoro sempre più feroce a cui gli studenti accedono impreparati, non per competenze ma per mancanza di ogni potere di contrattazione. Mentre la politica ‘degli adulti’ tace”.

“Come Sinistra Italiana – conclude la nota – non intendiamo rimanere in silenzio ma appoggiare la protesta e allargarla alla politica; riteniamo necessari tavoli istituzionali per discutere la situazione delle nostre scuole a livello locale e la loro immediata messa in sicurezza, oltre a una revisione dei sistemi dei trasporti accelerando il processo di sistema integrato. In attesa di una riforma nazionale lungimirante che ridia centralità e dignità alla scuola pubblica e, cosa non secondaria, al lavoro”.