Sinistra Italiana “solidarietà ai lavoratori del Cnr”

SESTO FIORENTINO – Sulla mobilitazione di questa mattina dei lavoratori del Cnr, il segretario di Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino, Federico Giuntini ha portato la solidarietà del suo partito. “Chiedevano di essere stabilizzati dopo anni di precariato e un concorso superato. – spiega Giuntini in una nota a proposito dei lavoratori del Cnr al Polo – Ma ancora i tagli a istruzione e ricerca e una visione miope del paese hanno avuto la meglio. La scadenza per essere stabilizzati sta per essere superata, e i ricercatori rimarranno nel limbo. Sono una ventina nella nostra città, e a loro va tutta la nostra solidarietà. Sono oltre 400 in Italia, e Sinistra Italiana si sta muovendo per aiutare questi lavoratori altamente qualificati con un emendamento che verrà presentato in Parlamento: Lo scopo, come ha annunciato questa mattina il nostro Segretario Nazionale durante un incontro con i ricercatori a Roma, è cercare di smuovere il Governo; perché le nostre eccellenze non vadano perse e l’Italia smetta di essere un paese da cui i giovani talenti debbano fuggire”.