Sinistra Italiana Toscana aderisce alla manifestazione nazionale di solidarietà con i lavoratori Gkn

CAMPI BISENZIO – Sinistra Italiana Toscana aderisce e partecipa alla manifestazione nazionale del 24 luglio a sostegno dei lavoratori della Gkn: “La Gkn – spiegano in una nota – è un caso nazionale, non è solo Campi Bisenzio. Siamo molto preoccupati di come la Gkn possa diventare solo uno dei tanti siti industriali che verranno cancellati dalla finanza predatoria. Il Governo ha tolto il blocco dei licenziamenti, dando una copertura politica alle scelte di questi imprenditori. In Toscana ci sono 50 crisi aziendali aperte, conosciamo tutti come si è conclusa la lunga vicenda Bekaert: tante passerelle, tante solidarietà e poi 300 licenziamenti. Non si può ripetere la stessa storia con la Gkn. Oggi è giunto il tempo di impedire a chi fa solo finanza di acquisire la guida di gruppi industriali e sono necessarie politiche industriali con un ruolo forte dello Stato e un piano industriale per il nostro Paese. Il governo convochi la proprietà e utilizzi tutti gli strumenti a sostegno dei lavoratori e per il reintegro nel posto di lavoro. Non sono ammessi i silenzi del ministro Giorgetti o del presidente Draghi”.