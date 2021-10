Sinistra Italiana Toscana “La rielezione del nostro Lorenzo Falchi è un ottimo risultato”

SESTO FIORENTINO – “La rielezione del nostro Lorenzo Falchi a Sindaco di Sesto Fiorentino è un ottimo risultato. Con 2590 voti e quasi il 13% anche Sinistra italiana raggiunge un importante risultato: in un panorama politico italiano ed europeo, dove la sinistra raggiunge percentuali minime, a Sesto Fiorentino c’è ancora un partito vivo ed attivo, radicato ed organizzato, come dimostrano anche i risultati dei singoli candidati e candidate della nostra lista”. E’ quanto si legge in una nota di Sinistra Italiana della Toscana.

“In Toscana, – conclude la nota – in complesso, c’è poco da cantar vittoria. Il Centrodestra, anche se i suoi partiti hanno avuto quasi sempre risultati non entusiasmanti, in alcune zone resta forte. E i cittadini e gli elettori di sinistra se non trovano una valida alternativa non tornano al voto. Alcune vittorie, frutto più dell’astensione che di altro, lo dimostrano. C’è da lavorare, sul serio, da subito, per una Toscana diversa”.