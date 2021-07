Sinistra Italiana Toscana: “Solidarietà e sostegno ai lavoratori della Gkn”

FIRENZE – Ieri mattina, come ormai tutti sapranno, la Gkn di Campi Bisenzio ha aperto la procedura di licenziamento per 422 lavoratori: “Un comportamento vergognoso e intollerabile – dicono da Sinistra Italiana Toscana – da parte di una multinazionale che, appena è stato tolto il blocco dei licenziamenti, ha subito scelto di far ricadere su […]

FIRENZE – Ieri mattina, come ormai tutti sapranno, la Gkn di Campi Bisenzio ha aperto la procedura di licenziamento per 422 lavoratori: “Un comportamento vergognoso e intollerabile – dicono da Sinistra Italiana Toscana – da parte di una multinazionale che, appena è stato tolto il blocco dei licenziamenti, ha subito scelto di far ricadere su chi lavora il costo di questa crisi. Come tenevamo, l’avviso comune firmato dalle parti sociali e dal Governo si sta dimostrando inadeguato: l’unica soluzione per evitare licenziamenti come questi era mantenere il blocco dei licenziamenti generalizzato. Averlo tolto è una responsabilità grave del Governo e di tutte le forze politiche che lo sostengono. Le destre e Confindustria hanno dettato l’agenda e imposto questa scelta: Pd, 5 Stelle e Articolo uno, accettandola, ne sono complici e corresponsabili”.