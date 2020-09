Sinistra per Calenzano: a Settimello incontro con i candidati locali

CALENZANO – Si terrà mercoledì 16 settembre alle 21.15 alla pista da ballo esterna del circolo Arci La Vedetta a Settimello l’incontro con i candidati locali per il consiglio regionale, iniziativa promossa da Sinistra per Calenzano in vista delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

“Già a novembre dello scorso anno, e più recentemente a maggio, Sinistra per Calenzano – si legge nella nota del gruppo – aveva espresso i propri dubbi in merito alle candidature, ai metodi ed ai posizionamenti che si andavano delineando, esprimendo la necessità di un progetto di Sinistra rinnovato nella propria classe dirigente e capace di coinvolgere le tante esperienze territoriali che nel tempo si sono venute a creare. Il nostro appello è rimasto inascoltato, con una candidatura imposta e non condivisa da parte del PD, e con la puntuale spaccatura della Sinistra sia nei programmi che negli schieramenti, contribuendo così all’avanzata sia della destra che della sfiducia a sinistra da parte di cittadini e militanti. Per questo Sinistra per Calenzano, riconoscendo l’importanza del voto ma non esprimendo preferenze per questa tornata elettorale, ha organizzato per gli elettori questo evento informativo, al quale parteciperanno Alessio Biagioli per Sinistra Civica Ecologista, Monia Monni per il Partito Democratico, e Lorena Passerotti per Toscana a Sinistra: ad ogni candidato verranno sottoposte le stesse domande riguardanti le tematiche che riteniamo essere prioritarie, come le politiche che si intendono attuare in materia di sanità, ambiente ed infrastrutture in primis, tenendo in considerazione il loro impatto sulla Piana fiorentina. L’evento sarà moderato e presentato da Piero Panerai, e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per la prevenire la diffusione del COVID-19, con distanziamento, mascherina, gel igienizzante e registrazione delle presenze; è prevista, per agevolare la partecipazione anche da remoto, la trasmissione in diretta dell’evento sulla pagina Facebook di Sinistra per Calenzano.