Sinistra per Calenzano aderisce al flashmob di Anpi “Bella ciao in ogni casa”

CALENZANO – Sinistra per Calenzano parteciperà al flashmob bellaciaoinognicasa organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e rilanciato anche dalla Sezione Anpi “Silvano Franchi” di Calenzano per celebrare il 75° Anniversario della Liberazione. Lo ha annunciato con una nota la stessa associazione che ricorda come, il proprio Statuto contiene, fra l’altro, che l’associazione “si pone come scopi statuari ed attività istituzionali: – La valorizzazione e piena attuazione dei principi fondanti della nostra Costituzione; – Lo studio dell’antifascismo dalla nascita dell’ideologia alla lotta partigiana; […]”.

“Dall’8 aprile – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano – abbiamo inoltre scelto di dare spazio sui nostri canali social alla commemorazione dei 17 Partigiani che, uniti sotto lo stesso ideale sebbene fossero di nazionalità e provenienze diverse, presero parte alla Battaglia di Valibona, pubblicando giorno per giorno la storia e le testimonianze, laddove disponibili, relative ad ognuno di loro, con l’hashtag iorestolibero. Ricordiamo anche l’appuntamento alle ore 11 del 25 Aprile nella piazza virtuale di www.25aprile2020.it, per ascoltare insieme le parole della Presidente di Anpi Carla Nespolo. Non poter commemorare la ricorrenza fisicamente insieme presso il Memoriale di Valibona sui monti della Calvana fra Firenze e Prato, in quello che da sempre è per il tessuto associativo ed istituzionale del nostro territorio un appuntamento fisso ed atteso, ci rattrista molto; ma siamo ben consapevoli che in questi giorni è ancora più evidente l’importanza di far fronte comune per difendere la nostra Libertà”.