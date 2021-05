Sinistra per Calenzano, assemblea il 29 maggio per eleggere il presidente

CALENZANO – Sabato 29 maggio, alle ore 15 nella piazzetta di via Cilea, si terrà l’assemblea dei soci di Sinistra per Calenzano, aperta al pubblico ed ai simpatizzanti, per eleggere il nuovo Presidente dell’Associazione. “Si tratta – si legge in una nota di Sinistra per Calenzano – di un appuntamento di particolare importanza per concretizzare […]

“Si tratta – si legge in una nota di Sinistra per Calenzano – di un appuntamento di particolare importanza per concretizzare uno degli obiettivi che ci eravamo posti: quello di produrre un rinnovamento, e portare i giovani alla guida e alla rappresentanza della nostra organizzazione.Sarà anche un’occasione per rivedersi finalmente in presenza, valutare il lavoro sin qui svolto ed indicare la prospettiva politica per le iniziative del futuro.Chi non potrà essere presente potrà comunque seguirci in streaming su Facebook e sul nostro sito www.sinistrapercalenzano.it.Durante l’evento, che si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria vigente, sarà anche possibile iscriversi a Sinistra per Calenzano”.