Sinistra per Calenzano: assemblea sulla lista dei candidati a sostegno di Carovani

CALENZANO – Si terrà domani venerdì 19 gennaio, alla Casa del Popolo di Calenzano, si svolgerà l’Assemblea dei Soci dell’Associazione politico-culturale Sinistra per Calenzano.

Durante la serata è infatti prevista la discussione ed approvazione delle due liste di candidati al Consiglio comunale “Sinistra per Calenzano” e “Per la mia Città”. Come nel 2019, la lista “Sinistra per Calenzano” è composta da persone che hanno avuto un impegno più diretto nell’Associazione, mentre “Per la mia Città” valorizza in maggior misura coloro che si sono impegnati in maniera prevalente nella comunità locale e nell’associazionismo. “La composizione delle liste e la scelta dei 32 candidati – spiega la nota di Sinistra per Calenzano – ha tenuto in considerazione sia la provenienza territoriale che le competenze ed esperienze dei candidati stessi, stavolta ulteriormente maturate nei quasi 6 anni di attività ed elaborazione collettiva portata avanti da Sinistra per Calenzano. Fra i candidati nelle liste ci sono alcune conferme, ma soprattutto un sano e profondo rinnovamento, con una forte presenza di giovani attivi sia nella comunità associativa locale che nel nostro progetto civico. Nei prossimi giorni non si discuterà solo di liste: procede infatti anche il percorso aperto a tutta la cittadinanza e la comunità calenzanese per la definizione del programma elettorale 2024 della coalizione”.

I tavoli di lavoro tematici, organizzati sempre alla Casa del Popolo di Calenzano a partire dalle 21.15, si riuniranno rispettivamente giovedì 18 gennaio per discutere di “Partecipazione, Sviluppo e Gestione dei Servizi”, giovedì 25 gennaio per parlare di “Servizi alla Persona”, e giovedì 1° febbraio per l’incontro dedicato ad “Ambiente e Territorio”.

I lavori culmineranno sabato 17 febbraio, con la conferenza di presentazione del programma elettorale elaborato insieme.

La mail carovanisindaco@gmail.com è sempre a disposizione per informazioni, segnalazioni e per l’adesione ai tavoli di elaborazione programmatica.