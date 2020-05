Sinistra per Calenzano “Bene il nuovo ponte del Molino, ma quali sono i tempi?”

CALENZANO – “Registriamo con piacere che l’interrogazione sul Ponte del Molino presentata dal Gruppo consiliare Sinistra per Calenzano – Per la mia Città nel Consiglio comunale di questo lunedì ha già trovato una risposta quasi completa nel celere comunicato stampa dell’Amministrazione di ieri, giovedì 28 maggio”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo […]

CALENZANO – “Registriamo con piacere che l’interrogazione sul Ponte del Molino presentata dal Gruppo consiliare Sinistra per Calenzano – Per la mia Città nel Consiglio comunale di questo lunedì ha già trovato una risposta quasi completa nel celere comunicato stampa dell’Amministrazione di ieri, giovedì 28 maggio”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo consiliare di opposizione che con una interrogazione chiedeva di “conoscere la tempistica prevista per il termine dei lavori e quindi per la riapertura del ponte, che è chiuso dal 6 marzo a seguito di verifiche strutturali che ne hanno decretato l’instabilità, e di sapere se l’Amministrazione aveva tecnicamente ed economicamente valutato la possibilità di realizzare una passerella pedonale temporanea per alleviare almeno parzialmente i problemi di spostamento locali”.

“L’Amministrazione giovedì ha fatto sapere di aver approvato il progetto definitivo del nuovo ponte, – prosegue la nota di Sinistra per Calenzano Per la mia Città – che manterrà una sola corsia per le auto ma sarà affiancato da una corsia ciclopedonale integrata con la nuova pista di via di Pagnelle, e che è in corso la costruzione di una passerella pedonale temporanea in ferro da poggiare sull’attuale ponte, che andrà demolito; non vengono tuttavia comunicate tempistiche precise per l’avvio dei lavori, poiché si devono attendere delle specifiche procedure sia burocratiche che relative allo spostamento dei sottoservizi”.