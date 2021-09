Sinistra per Calenzano: Carovani lascia il consiglio, arriva Francesco Piacente

CALENZANO – Il consigliere comunale di Sinistra per Calenzano Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano dal 1999 al 2009, si è dimesso dal suo ruolo in Consiglio per problemi strettamente personali. Al suo posto entrerà Francesco Piacente. “È una scelta difficile – spiega Carovani, – legata all’attuale particolare condizione occupazionale in cui sono venuto a trovarmi, […]

CALENZANO – Il consigliere comunale di Sinistra per Calenzano Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano dal 1999 al 2009, si è dimesso dal suo ruolo in Consiglio per problemi strettamente personali. Al suo posto entrerà Francesco Piacente.

“È una scelta difficile – spiega Carovani, – legata all’attuale particolare condizione occupazionale in cui sono venuto a trovarmi, e che purtroppo non si concilia con i tempi e le modalità richiesti per la prosecuzione del mandato istituzionale. Mi scuso con i cittadini e con gli elettori che mi avevano dato fiducia alle elezioni per questo mio doloroso passo indietro nelle istituzioni: non è mia consuetudine non portare in fondo gli impegni presi, tuttavia adesso non posso fare altrimenti”.

Carovani rassicura gli elettori e gli iscritti di Sinistra per Calenzano. “Il mio impegno rimarrà in pieno nell’Associazione, nei modi e nelle forme che sceglieremo collettivamente, convinto di voler continuare a portare il mio contributo in questa bellissima esperienza che abbiamo portato avanti insieme in questi anni, nell’interesse di Calenzano e dei calenzanesi”.

Al posto di Carovani subentrerà Francesco Piacente, 32 anni e con diverse esperienze alle spalle, fra cui quella di coordinatore comunale di Articolo 1 – MDP, e già Consigliere comunale durante la scorsa consiliatura.