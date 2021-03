Sinistra per Calenzano “certezza sulla fine dei lavori del Ponte del Molino”

CALENZANO – Sinistra per Calenzano interviene sui lavori del Ponte del Molino e chiede certezza sulla fine dell’intervento. “Dopo un anno dall’apertura dei lavori per il rifacimento del Ponte del Molino – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano – Ben sapendo della complessità di tali lavori, appare comunque inaccettabile che dopo un anno […]

CALENZANO – Sinistra per Calenzano interviene sui lavori del Ponte del Molino e chiede certezza sulla fine dell’intervento. “Dopo un anno dall’apertura dei lavori per il rifacimento del Ponte del Molino – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano – Ben sapendo della complessità di tali lavori, appare comunque inaccettabile che dopo un anno ci si trovi a questo punto senza nemmeno avere certezze sulla data di ultimazione dell’opera. Nemmeno la necessità di doversi ancora organizzare per rinnovare i sottoservizi (acqua, gas ed elettricità) può valere adesso come scusa. Il problema è sempre il solito: le modalità di programmazione e coordinamento dei lavori, che non sono certo quelle che permetterebbero di ottenere i migliori risultati in tempi brevi e certi. Inoltre la lungaggine ha creato ulteriori problemi: le assi che erano state messe a copertura per il passaggio pedonale sono sconnesse e possono costituire pericolo per il transito”.

“Abbiamo già portato il tema due volte in Consiglio comunale: – conclude la nota – a questo punto non ci resta che auspicare che si intervenga subito e si diano certezze sui tempi di ultimazione dei lavori”.