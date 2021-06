Sinistra per Calenzano: cinque incontri sul futuro della città

CALENZANO – Sinistra per Calenzano organizza una serie di incontri in presenza nel mese di giugno. Cinque incontri per discutere del futuro di Calenzano e anche per far conoscere l’Associazione e la sua recente proposta politica di un’Alleanza per il Cambiamento. Primo incontro giovedì 17 giugno con un incontro a La Chiusa, alle 21.15 di […]

CALENZANO – Sinistra per Calenzano organizza una serie di incontri in presenza nel mese di giugno. Cinque incontri per discutere del futuro di Calenzano e anche per far conoscere l’Associazione e la sua recente proposta politica di un’Alleanza per il Cambiamento.

Primo incontro giovedì 17 giugno con un incontro a La Chiusa, alle 21.15 di fronte all’Alimentari Le Sorelle, per discutere anche dei problemi di parcheggio, della “spiaggia urbana”, del nuovo ponte e della pista ciclabile.

Sabato 19 giugno si parlerà del Parco delle Carpugnane, del suo ruolo ecologico e dei conflitti fra le funzioni previste nel Parco, affrontando anche la questione delle nuove edificazioni previste nell’area cani di via Pertini; l’appuntamento è alle ore 17.30 nel verde pubblico fra via Don Milani e via Pertini. A Carraia si terrà invece l’incontro di martedì 22 giugno, in Piazza Unità d’Italia alle ore 21.15, per parlare delle nuove edificazioni previste dal POC e dei prossimi interventi di manutenzione programmati.

Domenica 27 giugno, dalle 9 alle 13, resterà aperta la Sede di Sinistra per Calenzano, l’ex Sezione PCI “Giuseppe Di Vittorio” in via Pergolesi 10, per dare la possibilità di visitare la Sede, conoscere l’Associazione ed eventualmente aderirvi.

Mercoledì 30 giugno si discuterà del progetto per il Nuovo Centro Urbano e soprattutto per il rifacimento dei Palazzi ERP di Viale del Pino, che costringerebbe le famiglie che ci vivono a traslocare due volte di seguito in pochi anni e che prevede di edificare nell’area cani di via Pertini: l’iniziativa si terrà alle 18 nei giardini di Viale del Pino.