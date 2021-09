Sinistra per Calenzano “Concludere velocemente i lavori al Ponte del Molino”

CALENZANO – Accelerare i lavori sul ponte del Molino per riaprirlo al più presto: è quanto chiede Sinistra per Calenzano che sull’argomento presenta un’interrogazione. Il ponte, spiega Sinistra per Calenzano, è stato chiuso er gravi problemi strutturali dal 6 marzo 2020. “Solo a fine marzo 2021 si è proceduto all’aggiudicazione – prosegue Sinistra per Calenzano […]

CALENZANO – Accelerare i lavori sul ponte del Molino per riaprirlo al più presto: è quanto chiede Sinistra per Calenzano che sull’argomento presenta un’interrogazione. Il ponte, spiega Sinistra per Calenzano, è stato chiuso er gravi problemi strutturali dal 6 marzo 2020.

“Solo a fine marzo 2021 si è proceduto all’aggiudicazione – prosegue Sinistra per Calenzano – al raggruppamento di imprese che aveva vinto il bando di gara, e finalmente il 21 giugno di quest’anno hanno avuto inizio i lavori, la cui durata contrattuale è prevista in 168 giorni naturali e consecutivi; con l’inizio dei lavori è stata anche rimossa la passerella provvisoria che garantiva un collegamento pedonale fra le due sponde del torrente. La chiusura del ponte, e poi la rimozione della passerella pedonale provvisoria, hanno determinato e stanno ancora determinando non pochi disagi per i cittadini e per le attività di associazioni ed operatori economici nei pressi del ponte, in un periodo già di particolare difficoltà per la pandemia”.

“I lavori, invece di procedere a ritmo spedito per accorciare il più possibile i tempi di realizzazione, – spiega Sinistra per Calenzano – pochi giorni dopo il loro inizio sono stati subito oggetto di pause ed interruzioni, rafforzando così la preoccupazione per una possibile dilatazione dei tempi di completamento dell’opera anche oltre quelli stabiliti dal contratto di appalto”.

La richiesta del gruppo consiliare di opposizione è “che l’Amministrazione, anche rispettando gli impegni presi, faccia tutto il possibile per accelerare i lavori di realizzazione del nuovo ponte, per evitare inutili perdite di tempo e contenere il più possibile sia i disagi per i cittadini che i danni per le attività economiche, esercitando le opportune sollecitazioni verso il raggruppamento di imprese che sta eseguendo i lavori non solo per rispettare i tempi di ultimazione dei lavori, ma, se possibile, per anticiparne la chiusura”.

“Chiediamo – conclude Sinistra per Calenzano – lo stesso impegno anche affinché si coordinino nel miglior modo possibile i lavori di realizzazione del nuovo ponte con quelli di spostamento dei sottoservizi, e sia garantita una stringente successione temporale delle fasi di collaudo, sempre per prevenire ulteriori disguidi e tempi morti che potrebbero far slittare i termini di apertura del nuovo ponte ben oltre l’anno in corso”.