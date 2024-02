Sinistra per Calenzano: conferenza sul programma del candidato Sindaco Carovani

CALENZANO – Sabato 17 febbraio, dalle 9.30 alla Casa del Popolo di Calenzano, si terrà la conferenza sul programma di mandato 2024-2029 proposto dalla coalizione civica progressista a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Carovani: “Per una Calenzano sostenibile e inclusiva”. La conferenza pubblica sarà l’occasione, per il candidato e per la coalizione composta […]

CALENZANO – Sabato 17 febbraio, dalle 9.30 alla Casa del Popolo di Calenzano, si terrà la conferenza sul programma di mandato 2024-2029 proposto dalla coalizione civica progressista a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Carovani: “Per una Calenzano sostenibile e inclusiva”.

La conferenza pubblica sarà l’occasione, per il candidato e per la coalizione composta dalle liste civiche “Sinistra per Calenzano”, “Per la mia Città” e “Calenzano Democratica”, di illustrare idee e linee programmatiche che caratterizzano la proposta del programma di mandato 2024-2029, elaborata insieme ai cittadini e alle realtà locali che hanno fornito i propri contributi o partecipato alle diverse iniziative e ai tanti incontri svolti negli anni passati, e definita ulteriormente attraverso le riunioni dei tavoli di lavoro aperti alla comunità calenzanese che sono state organizzate negli ultimi mesi.

“Una proposta programmatica che guarda oltre al confine locale,- spiega Sinistra per Calenzano – per fare fronte comune di fronte alle grandi sfide odierne: al dibattito prenderanno infatti parte rappresentanti delle Amministrazioni comunali vicine, con gli interventi programmati del Sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Sesto Fiorentino, Jacopo Madau, ma si parlerà anche di legalità, con Maurizio Pascucci, Consigliere comunale del Comune di Corleone, di lavoro, con Elena Aiazzi, Segretaria della Camera del Lavoro della Piana, e di sport, con Marco Ceccantini, Presidente UISP Firenze. Dopo l’importante appuntamento con la conferenza programmatica, nelle prossime settimane non mancheranno le occasioni pubbliche per interloquire con il candidato sindaco, i candidati al Consiglio comunale e le forze della coalizione, per andare ad integrare la proposta programmatica in vista della sua ufficializzazione; è inoltre possibile contattare Giuseppe Carovani attraverso l’indirizzo e-mail carovanisindaco@gmail.com per segnalazioni, proposte o richieste di informazioni”.