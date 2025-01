Sinistra per Calenzano: crescono gli iscritti

CALENZANO – Superato il numero degli iscritti da parte di Sinistra per Calenzano dopo l’avvio prima delle festività natalizie della campagna di tesseramento 2025. “Dopo poco più di due mesi – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano – abbiamo superato il numero di iscritti dell’anno scorso, completato quasi tutti i rinnovi e incontrato nuovi soci, superando i 170 iscritti. Per un’associazione come la nostra l’atto del tesseramento è fondamentale, finanzia le nostre attività e rafforza ancora di più il nostro progetto civico. Progetto civico su cui abbiamo scommesso da quando abbiamo lanciato la nostra proposta di governo per Calenzano”. Sinistra per Calenzano spiega che si tratta di “un’alleanza civica, che mettesse al centro i cittadini e la loro partecipazione ed è questo che vogliamo continuare a portare avanti. In questi mesi ci siamo dotati di nuovi strumenti di partecipazione, come le sezioni soci territoriali e i gruppi tematici; luoghi aperti a tutti ma che vivono e vanno avanti grazie all’impegno di tanti compagni. Non è sempre facile fare funzionare strumenti di questo tipo, ma se questi lavorano, coinvolgono, elaborano e propongono nuove idee e soluzioni lo dobbiamo sicuramente alla pazienza e alla forza di volontà dei nostri soci”.

Nelle prossime settimane sono previsti nuovi incontri nelle sezioni territoriali per parlare delle criticità, portare proposte e cercare soluzioni.“La forza di questo progetto civico – proegue la nota – sta nella partecipazione dei cittadini: per questo l’invito è a partecipare e, perché no, ad iscriversi. Aderire a Sinistra per Calenzano vuol dire entrare a far parte di una comunità che discute, si confronta e cresce; questa pensiamo sia la ricetta che può aiutare a prendere le decisioni migliori che riguardano gli aspetti più importanti della vita di tutti i giorni, ma anche quelli di prospettiva, che guardano al futuro di Calenzano”.