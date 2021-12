Sinistra per Calenzano: domenica parte il tesseramento

CALENZANO – Si terrà domenica 5 dicembre il lancio della campagna di tesseramento 2022 di Sinistra per Calenzano, con l’apertura al pubblico dalle 9 alle 12 della sede dell’Associazione, in via Pergolesi, 10. “Facendo seguito all’Assemblea dei Soci dello scorso 24 novembre, – spiega in una nota Sinistra per Calenzano – sarà possibile ricevere copia […]

“Facendo seguito all’Assemblea dei Soci dello scorso 24 novembre, – spiega in una nota Sinistra per Calenzano – sarà possibile ricevere copia cartacea del documento politico approvato in tale occasione, e confrontarsi con il nuovo direttivo dell’Associazione sia sulla proposta di un’alleanza per il cambiamento nel nostro Comune, che sulle soluzioni necessarie per affrontare le sfide ambientali e tutelare, tramandare e valorizzare il nostro territorio, in vista del percorso dedicato che Sinistra per Calenzano ha già annunciato di voler istituire durante la prossima primavera. Per chi non potrà partecipare, resterà possibile iscriversi all’Associazione o richiedere informazioni attraverso la mail lasinistrapercalenzano@gmail.com o telefonicamente al numero 338-764492I, sia chiamando che tramite messaggio (anche WhatsApp)”.