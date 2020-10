Sinistra per Calenzano: “Erp, apertura da parte del sindaco Prestini”

CALENZANO – Ci sarà il potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica: questa proposta del sindaco Riccardo Prestini, Sinistra per Calenza ritiene sia una discontinuità con l’amministrazione precedente. “Nella discussione sul piano economico finanziario della Calenzano Comune srl, posto in approvazione durante lo scorso Consiglio comunale del 29 settembre, – afferma Sinistra per Calenzano – il gruppo ha […]

CALENZANO – Ci sarà il potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica: questa proposta del sindaco Riccardo Prestini, Sinistra per Calenza ritiene sia una discontinuità con l’amministrazione precedente. “Nella discussione sul piano economico finanziario della Calenzano Comune srl, posto in approvazione durante lo scorso Consiglio comunale del 29 settembre, – afferma Sinistra per Calenzano – il gruppo ha messo in evidenza come, a fronte della progressiva cessione degli alloggi ad affitto agevolato sopra la nuova biblioteca, manchi completamente un previsione di reinvestimento nell’edilizia sociale, confermando così la scarsa attenzione dell’Amministrazione verso il disagio abitativo. Il sindaco nella sua risposta ha tuttavia annunciato che questa Amministrazione ha in programma un potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di ridurre il divario nella dotazione di alloggi ERP che Calenzano ha rispetto alle altre realtà della città metropolitana”.

“Un annuncio – prosegue Sinistra per Calenzano – sicuramente significativo, in discontinuità con la narrazione rassicurante della precedente Amministrazione, secondo la quale a Calenzano si erano date tutte le risposte ai bisogni abitativi, e anche un riconoscimento delle nostre ripetute sollecitazioni su questo tema. Sarà nostro impegno verificare come questo annuncio si concretizzerà negli atti dell’Amministrazione, ma è senz’altro un fatto politico di rilievo da segnalare. Anche in virtù di tale affermazione, al momento della votazione del piano economico finanziario, il nostro Gruppo consiliare ha ritenuto opportuno di astenersi”.