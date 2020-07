Sinistra per Calenzano: “I lavori alla fognatura di Carraia si fanno dopo la nostra richiesta”

CALENZANO – I lavori alla fognatura di Carraia da parte di Publiacqua arriva dopo la richiesta di un intervento sulle fognature di via Lama da parte di Sinistra per Calenzano-Per la mia città: è quanto si legge in una nota a firma del gruppo consiliare di opposizione. “L’intervento dell’Amministrazione fa seguito alla richiesta presentata dal Gruppo consiliare Sinistra per Calenzano – Per la mia Città, che nell’ultimo Consiglio comunale, in risposta alle segnalazioni dei residenti, – si legge in una nota del gruppo consiliare Sinistra per Calenzano-Per la mia città – ha presentato un’interrogazione proprio sul tema delle fognature di via Lama, in cui oltre a ricordare la problematica si chiedeva se fossero stati svolti sopralluoghi da parte dei tecnici comunali, se erano stati previsti interventi e quali sarebbero state le eventuali tempistiche. Oltre al passo in avanti sulla questione delle infiltrazioni in zona piazza del Ghirlandaio avvenuto dopo la nostra presa di posizione, ora registriamo con piacere questo tempestivo provvedimento: la nostra forza politica si conferma come un importante ponte tra cittadini ed Amministrazione, e quest’ultima si è dimostrata capace di ascoltare. Una sinergia positiva da rinforzare, nel rispetto dei ruoli di ognuno. Visto il risultato positivo, invitiamo i cittadini a continuare a rivolgerci le loro segnalazioni, contattandoci direttamente o parlandone nei nostri Gruppi di Lavoro tematici aperti a tutti: siamo raggiungibili sia all’indirizzo email [email protected] che su WhatsApp al numero 3317741956″.