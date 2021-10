Sinistra per Calenzano, “Il risultato elettorale di Sesto è significativo”

CALENZANO – “Significativo il risultato elettorale di Sesto Fiorentino” è quanto afferma in una nota Sinistra per Calenzano facendo una riflessione sull’esito delle elezioni che hanno interessato alcuni Comuni e Regioni italiane, tra cui nella Piana, anche Sesto Fiorentino. G

“Al di là del forte astensionismo, un dato preoccupante che ci ricorda la sempre più scarsa fiducia dei cittadini nella politica, – prosegue la nota – questa tornata elettorale ha rappresentato il debutto alle urne dell’alleanza giallorossa, che ha conquistato al primo turno sia Bologna che Napoli e raccolto in entrambi casi oltre il 60% dei voti. Si tratta dunque della riprova di come un progetto di governo ecologista e progressista, capace di riunire il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, la Sinistra e le esperienze civiche, possa riuscire ad affermarsi con successo e ad arginare efficacemente la destra”.

“Guardando più vicino a noi, risulta molto significativo anche il caso di Sesto Fiorentino, dove Lorenzo Falchi è riuscito efficacemente a ricucire lo strappo fra sinistra e centrosinistra, – prosegue la nota – in una coalizione che nel suo programma ha fra i punti fermi anche lo stop al consumo di suolo, per rigenerare e riqualificare gli spazi urbani di una città che ha già completato la sua espansione. Pensando al nostro Comune ed al suo futuro, ci auguriamo che anche a Calenzano anche l’attuale maggioranza di centrosinistra dimostri presto di voler percorrere la stessa strada, sia in termini di scelte di governo, sia in termini d’apertura al confronto – come vorremmo accadesse per la nostra proposta di un Nuovo Centro Urbano alternativo che previene ulteriore uso di suolo vergine. Questo percorso va condiviso e costruito per tempo, ne va della dignità della politica stessa: solo un progetto serio e dalle fondamenta solide potrà raggiungere l’obiettivo di costruire una vasta e unitaria alleanza. Le fondamenta vanno gettate ora attraverso scelte coraggiose, in particolare sul terreno dell’urbanistica”.

“Come Sinistra per Calenzano – conclude la nota – confermiamo la nostra disponibilità ad un’alleanza comune, che riesca a dar vita ad una proposta di governo capace di rispondere alla richiesta di cambiamento che i cittadini chiedono a gran voce. Un’alleanza da costruire assieme alle forze che aspirano al miglioramento della qualità della vita e della salute di tutti i nostri concittadini, da perseguire concretamente anche e soprattutto tutelando e valorizzando il nostro territorio, e assumendoci l’impegno di consegnarlo intatto e più verde e sicuro di prima a chi verrà dopo di noi”.