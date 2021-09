Sinistra per Calenzano in Festa al circolo Arci La Fogliaia

CALENZANO – “Siamo tornati ad incontrarci e ad incontrarvi riscontrando una grande attenzione e partecipazione; adesso, è con orgoglio e soddisfazione che vi annunciamo il ritorno, dopo la pausa forzata dello scorso anno, dell’appuntamento con Sinistra per Calenzano in Festa”. Così Sinistra per Calenzano che organizza al Circolo Arci La Fogliaia, dal 16 al 26 […]

CALENZANO – “Siamo tornati ad incontrarci e ad incontrarvi riscontrando una grande attenzione e partecipazione; adesso, è con orgoglio e soddisfazione che vi annunciamo il ritorno, dopo la pausa forzata dello scorso anno, dell’appuntamento con Sinistra per Calenzano in Festa”. Così Sinistra per Calenzano che organizza al Circolo Arci La Fogliaia, dal 16 al 26 settembre Sinistra per Calenzano in Festa. “Un’occasione per stare insieme, – prosegue la nota – assaporare del buon cibo, partecipare ai dibattiti e alle occasioni di approfondimento, ascoltare buona musica e riconquistare un po’ della libertà che la pandemia ci ha tolto”.

Il tema chiave dell’edizione di quest’anno sarà, prosegue Sinistra per Calenzano !la proposta di un’Alleanza per il Cambiamento nel nostro Comune, da strutturare assieme a tutte quelle forze e quei cittadini che come noi ritengono necessaria una decisa svolta nel governo cittadino, sia in riferimento alle politiche ambientali, urbanistiche e gestionali adottate finora, sia rispetto al coinvolgimento e alla trasparenza verso la popolazione”. Su questo tema l’appuntamento sarà il 24 settembre, mentre il 22 settembre in piazza del Sapere, Sinistra per Calenzano si ritroverà “per parlare nuovamente del progetto per la rigenerazione dell’edilizia residenziale popolare del Pino e per la realizzazione della cosiddetta Nuova Centralità Urbana, a seguito dell’aggiudicazione del finanziamento da 10 milioni di euro per un progetto su cui l’Amministrazione non si è ancora confrontata né con i cittadini né nelle istituzioni”.

Ad aprire la festa, il 16 settembre sarà una cena a base di pecora. Venerdì 17: “Storia della Fogliaia”, con Fabrizio Trallori, Piatto del Giorno: Cuoppo di Calamari e Gamberi con sfoglie di patate fresche fritte. Sabato 18: “Julia Station”, concerto a cura della Scuola di Musica di Calenzano. Piatto del Giorno: Bisteccata con Macelleria Villani. Domenica 19: Serata musicale con Gianni Girondino. Piatto del Giorno: Pollo e Coniglio Fritto.

ùLunedì 20: Danza del Ventre a cura di Teresa Lamarca. Piatto del Giorno: Arrosticini sulla Brace. Martedì 21: guardiamo insieme la partita Fiorentina – Inter. Serata Gastronomica con Macelleria Villani. Mercoledì 22: ore 18, in piazza del Sapere: “ERP del Pino e nuovo centro urbano”, incontro pubblico sui rispettivi progetti urbanistici. Ore 21.15, alla Festa: “Vampiri: Dove Trovarli”, presentazione del libro a cura degli autori Michele Mingrone, Sara Vettori, Caterina Scardillo. Giovedì 23: “In consolle: Andrea & Friends”, serata speciale dedicata al Pub della Festa dell’Unità di Legri. Piatto del Giorno: Bisteccata con Macelleria Villani.

Venerdì 24: “Un’Alleanza per il Cambiamento”, dibattito pubblico sulla nostra proposta politica. Piatto del Giorno: Cuoppo di Calamari e Gamberi con sfoglie di patate fresche fritte. Sabato 25: Concerto della Scuola di Canto “Goccia d’Oro Singing School”. Piatto del Giorno: Filetto all’Alpina sulla Brace. Domenica 26:. Piatto del Giorno: Pollo e Coniglio Fritto