Sinistra per Calenzano: incontri a Carraia e a La Chiusa

CALENZANO – Prosegue la serie di incontri organizzati da Sinistra per Calenzano per l’ascolto e il confronto con i cittadini sul territorio comunale: appuntamento giovedì 16 giugno a Carraia, alle 18 in Piazza Unità d’Italia, e mercoledì 22 giugno a La Chiusa, alle 21.15 nel parcheggio di fronte a gelateria e ristorante. Ad entrambi gli incontri parteciperanno Simone Giuntini, presidente di Sinistra per Calenzano, Francesco Piacente, capo gruppo di Sinistra per Calenzano in consiglio comunale, e Giuseppe Carovani, della presidenza di Sinistra per Calenzano; durante le iniziative sarà possibile iscriversi all’associazione per l’anno corrente.