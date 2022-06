Sinistra per Calenzano: incontro al circolo Il Molino

CALENZANO – Proseguono gli incontri di ascolto e confronto con i cittadini organizzati sul territorio comunale da Sinistra per Calenzano: appuntamento martedì 7 giugno alle 17.30 al Circolo Arci Il Molino, per parlare dei problemi della frazione e fare il punto sulle previsioni urbanistiche rimaste in sospeso, e giovedì 9 giugno, alle 18 nei giardini pubblici di Viale del Pino, per confrontarsi sulle ipotesi progettuali per la rigenerazione dell’ERP del Pino e per la realizzazione del Nuovo Centro Urbano.

Ad entrambi gli incontri parteciperanno Simone Giuntini, presidente di Sinistra per Calenzano, Francesco Piacente, capogruppo di Sinistra per Calenzano in Consiglio comunale, e Giuseppe Carovani, della presidenza di Sinistra per Calenzano; durante le iniziative sarà possibile iscriversi all’Associazione per l’anno corrente.