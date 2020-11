Sinistra per Calenzano, incontro online per parlare del futuro della città

CALENZANO – Sinistra per Calenzano organizza una diretta Facebook “per – si legge nella nota – discutere insieme ai cittadini del futuro del nostro Comune e per illustrare gli aspetti più critici delle previsioni urbanistiche che l’Amministrazione sta elaborando”.

L’appuntamento è venerdì 4 dicembre, alle 21.15. Sarà possibile seguire in diretta la discussione sia dal sito internet www.sinistrapercalenzano.it che dalla pagina Facebook “Sinistra per Calenzano” (link diretto all’evento: bit.ly/umcalenz), con la possibilità porre domande ai relatori attraverso i commenti.

In apertura di serata interverrà il presidente di Sinistra per Calenzano, Gianni Pagani, a cui farà seguito un’introduzione ed un giudizio generale sugli strumenti pianificatori attualmente in fase di elaborazione a cura del coordinatore del Gruppo di Lavoro “Ambiente e Territorio” di Sinistra per Calenzano, Roberto Marini. Si prosegue poi con una serie di interventi tematici: Marco Mugnaioni parlerà dell’uso di suolo vergine per nuove costruzioni nell’area di Fibbiana e alle porte di Travalle, Piero Panerai tratterà le previsioni di nuove superfici commerciali lungo via di Prato e l’effetto che esse avranno sul traffico, Francesco Piacente riferirà sulle conseguenze della futura viabilità prevista a Settimello e dell’ipotesi di nuove abitazioni in prossimità delle industrie, Filippo Francioni parlerà del progetto di interramento di via Pertini e del divieto di transito veicolare su via della Conoscenza, Simone Giuntini tratterà i nuovi sensi unici e le nuove edificazioni previste nell’abitato di Carraia e gli effetti della riapertura della cava della Cassiana, mentre Giuseppe Carovani relazionerà sul senso unico previsto nel tratto centrale di via Puccini e sulle relative conseguenze. Durante l’iniziativa sarà anche presentata la campagna di tesseramento 2021 di Sinistra per Calenzano: per ulteriori informazioni l’associazione è reperibile anche all’indirizzo email lasinistrapercalenzano@gmail.com.