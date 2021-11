Sinistra per Calenzano: incontro su “Servizi sanitari territoriali e sicurezza sul lavoro”

CALENZANO – “Servizi sanitari territoriali e sicurezza sul lavoro: quali soluzioni per il post-pandemia?” E’ il titolo dell’iniziativa organizzata da Sinistra per Calenzano il 19 novembre alle 21.15 alla Casa del Popolo di Calenzano (saletta del Cupolino). Parteciperanno: Mauro Valiani e Stefano Fusi del gruppoSociale e Sanità di Sinistra Civica Ecologista, di Laura Scalia, Responsabile Sicurezza del Lavoro di CGIL Firenze, e di Stefano Pelagatti, Assessore alla Sanità del Comune di Calenzano.

“Il Servizio sanitario nazionale è arrivato impreparato all’appuntamento con la pandemia COVID, – si legge in una nota di Sinistra per Calenzano – penalizzato da anni di de-finanziamento, tagli dei posti letto (non bilanciati da una adeguato potenziamento della sanità territoriale e delle cure intermedie), riduzione del personale, e politiche che hanno inciso negativamente sulla tenuta dei servizi territoriali e di prevenzione. I cittadini affrontano difficoltà, anche nella nostra regione, per avere i servizi di protezione sociale e sanitaria di cui abbisognano, soprattutto per le malattie croniche e la disabilità. Le istituzioni e la politica che deve prendere le decisioni avrà appresa la lezione? In questa fase la discussione si concentra molto sui fondi europei del PNRR e quelli della legge di bilancio. Da queste concrete scelte dipenderanno anche le possibilità di cambiamento efficace nelle regioni e nei territori. Gli stessi territori ed i Comuni devono essere parte critica e attiva per la definizione delle priorità e delle relative scelte da fare nel proprio territorio”.