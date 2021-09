Sinistra per Calenzano: incontro sugli alloggi Erp

CALENZANO – La rigenerazione degli alloggi Erp e il nuovo finanziamento sarà oggetto di un incontro promosso da Sinistra per Calenzano che si terrà mercoledì 22 alle 18 in piazza del Sapere. Interverranno il presidente di Sinistra per Calenzano Simone Giuntini, Francesco Piacente della presidenza di Sinistra per Calenzano e l’ex consigliere comunale Giuseppe Carovani. […]

CALENZANO – La rigenerazione degli alloggi Erp e il nuovo finanziamento sarà oggetto di un incontro promosso da Sinistra per Calenzano che si terrà mercoledì 22 alle 18 in piazza del Sapere. Interverranno il presidente di Sinistra per Calenzano Simone Giuntini, Francesco Piacente della presidenza di Sinistra per Calenzano e l’ex consigliere comunale Giuseppe Carovani.

“Riguardo al progetto in questione, – spiega Sinistra per Calenzano – l’Amministrazione comunale aveva annunciato che a settembre sarebbe stato attivato un percorso partecipativo fra i cittadini e nelle istituzioni, prima di procedere con la progettazione definitiva ed esecutiva. Ci auguriamo che non si tratti solo di un passaggio puramente formale, ma che ci sia davvero la possibilità di una discussione nel merito del progetto urbanistico, come è opportuno per previsioni di tale rilevanza strategica. Se ci sarà data l’opportunità, come Sinistra per Calenzano siamo pronti a dare il nostro contributo di proposte”.

“Quello che non ci convince del progetto approvato e finanziato per 10,5 milioni è la previsione di edificare sull’area verde di via Pertini, – prosegue Sinistra per Calenzano – con la realizzazione di ulteriori 6’640 mq di edilizia privata oltre che dei 3’300 mq di edilizia residenziale pubblica. Noi crediamo che quell’area invece che cementificata debba essere preservata quale naturale porta di accesso al Parco delle Carpugnane dal centro cittadino”.

“Durante l’iniziativa – spiega Sinistra per Calenzano – saranno illustrate alcune simulazioni progettuali che dimostrano come vi siano tutte le condizioni affinché i nuovi alloggi ERP da edificare in sostituzione di quelli da demolire possano essere realizzati nella zona del Pino, senza fare ricorso ad alloggi volano; inoltre se venissero colte le opportunità offerte dal Superbonus del 110%, ci sarebbero le condizioni per completare il progetto di rigenerazione urbana senza dover far ricorso a manovre speculative di edilizia privata, come previsto dall’attuale masterplan”.

“Questo intervento, – conclude Sinistra per Calenzano – se inquadrato in un contesto strategico più ampio, può essere l’occasione per innescare una riqualificazione anche dell’attuale centro direzionale e commerciale di Via Don Minzoni. Confidiamo infine che venga superata una volta per tutte, insieme alla galleria urbana di Via Pertini, anche la previsione di pedonalizzazione di Via della Conoscenza, che porterebbe ad un insostenibile aggravamento del traffico su tutte le altre strade del centro cittadino”.