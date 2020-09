Sinistra per Calenzano: interrogazione su via di Montemaggiore

CALENZANO – Una interrogazione su via di Montemaggio, che collega Le Croci alla Regina del Bosco, sarà presentata da Sinistra per Calenzano nel prossimo Consiglio comunale.“L’assegnazione dei lavori di consolidamento e di sistemazione straordinaria della strada, – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano – il cui progetto è stato approvato lo scorso novembre, […]

“L’assegnazione dei lavori di consolidamento e di sistemazione straordinaria della strada, – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano – il cui progetto è stato approvato lo scorso novembre, si è conclusa a maggio con l’espletamento delle necessarie procedure di gara. Le condizioni della strada stanno continuando a peggiorare; con l’approssimarsi della stagione invernale, inoltre, rischiano di venir meno le condizioni meteorologiche adeguate per poter eseguire lavori stradali in un contesto di alta collina come quello in oggetto”.

“Sinistra per Calenzano – Per la mia Città” con l’interrogazione chiede alla Giunta di “chiarire se effettivamente sia stato firmato con l’impresa aggiudicataria il contratto di appalto, e di specificare quando sono previsti l’inizio e la conclusione dei lavori”.