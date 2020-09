Sinistra per Calenzano: interrogazione sull’avvallamento della strada del Ponte ai Pesci

CALENZANO – Informazioni sull’avvallamento sulla trastra al confine tra Calenzano e Campi Bisenzio in prossimità del Ponte ai Pesci, saranno richieste dal Gruppo consiliare “Sinistra Per Calenzano – Per la mia Città” al prossimo consiglio comunale dopo che, si legge nella nota del gruppo, ci sono state segnalazioni da parte dei cittadini. L’avvallamento si trova nel […]

“L’avvallamento segnalatoci – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano – può costituire un serio pericolo per la circolazione stradale, soprattutto per le biciclette e i motocicli che percorrono quel tratto di strada. Per questo motivo, con un’apposita interrogazione che sarà presentata nel Consiglio comunale di martedì prossimo, il Gruppo consiliare “Sinistra Per Calenzano – Per la mia Città” chiederà all’Amministrazione se gli uffici tecnici comunali erano al corrente di tale problematica e se sono pervenute segnalazioni al riguardo dai cittadini. Si chiederà anche di specificare se la disconnessione stradale di cui sopra ricade o meno nel territorio comunale di Calenzano e, in caso negativo, se sia stato segnalato l’avvallamento stradale all’Amministrazione comunale competente. Infine, si chiederà se tale avvallamento è da attribuirsi a difetti nell’esecuzione dell’opera stradale o ad altre motivazioni, se l’ufficio tecnico comunale e l’Amministrazione ritengano che tale disconnessione stradale sia o meno pericolosa per la circolazione, e se sono previsti interventi della nostra Amministrazione – o eventualmente dell’Amministrazione territorialmente competente – finalizzati a rimuovere il potenziale pericolo”.