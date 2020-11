Sinistra per Calenzano: interrogazione sulle alberature alla Fogliaia

CALENZANO – Il gruppo consiliare Sinistra per Calenzano – Per la mia Città ha presentato un’interrogazione al consiglio comunale in merito ai recenti abbattimenti di alberi nella zona de La Fogliaia. “Lo scorso 26 ottobre, – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano – sono stati abbattuti tutti gli alberi presenti all’intersezione fra via […]

CALENZANO – Il gruppo consiliare Sinistra per Calenzano – Per la mia Città ha presentato un’interrogazione al consiglio comunale in merito ai recenti abbattimenti di alberi nella zona de La Fogliaia. “Lo scorso 26 ottobre, – si legge nella nota di Sinistra per Calenzano – sono stati abbattuti tutti gli alberi presenti all’intersezione fra via Pisacane e via Risorgimento, incluso un imponente cipresso la cui altezza si avvicinava a quello del palazzo più alto nella zona. Questi abbattimenti sono stati svolti nell’ambito dei lavori di realizzazione di un futuro parcheggio pubblico; tale vegetazione svolgeva un importante ruolo di assorbimento di CO2 e di microinquinanti in una zona ad elevata densità abitativa, costituendo di fatto un rilevante filtro naturale che svolgeva anche una funzione di schermatura e mitigazione paesaggistica in un contesto densamente urbanizzato, con scarsa dotazione di verde ed alberature”.

Per questo Sinistra per Calenzano chiede al sindaco e all’assessore all’ambiente di “sapere per quale motivo nella progettazione del parcheggio non si è tenuto delle alberature esistenti e non si è tentato di adattare il progetto alla preziosa presenza della vegetazione, se il progetto approvato preveda la ripiantumazione di alberature di alto fusto in numero e dimensioni adeguate a sostituire quelle preesistenti, e se si ritenga appropriata questa modalità di progettazione degli spazi pubblici o se invece si ritiene che per il futuro debbano essere cambiati approccio e metodologia”.