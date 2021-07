Sinistra per Calenzano “l’amministrazione comunale inizi a parlare con i cittadini”

CALENZANO – Parcheggi, cartellonistica corretta, il ponte sulla Marinella a Legri sono alcuni dei temi che Sinistra per Calenzano porterà all’attenzione del consiglio comunale attraverso una interrogazione. Gli argomenti, spiega Sinistra per Calenzano in una nota, è il frutto di un incontro con i residenti de La Chiusa che il gruppo politico ha tenuto alla […]

CALENZANO – Parcheggi, cartellonistica corretta, il ponte sulla Marinella a Legri sono alcuni dei temi che Sinistra per Calenzano porterà all’attenzione del consiglio comunale attraverso una interrogazione. Gli argomenti, spiega Sinistra per Calenzano in una nota, è il frutto di un incontro con i residenti de La Chiusa che il gruppo politico ha tenuto alla metà di giugno. “Anche in questa occasione – si legge nella nota – è emersa con chiarezza la necessità, per la politica in generale ma soprattutto per l’Amministrazione, di tornare a dialogare con i cittadini, e condividere con loro le scelte di governo”.

“Non solo – prosegue Sinistra per Calenzano – viene segnalata anche la presenza di cartellonistica erronea che indirizza verso Valigari chi cerca di raggiungere il centro dell’abitato, mentre al tempo stesso non è presente, per chi proviene da Calenzano, il cartello di località La Chiusa, aggravando così i disagi provocati dal traffico che ignora il limite di velocità esistente e derivante dalla presenza del centro abitato. Inoltre, viene contestata dai cittadini l’ipotesi progettuale relativa al nuovo ponte di attraversamento del torrente Marinella di Legri a nord della Chiusa, suggerendo di eliminarne la previsione o eventualmente di trasformare in ponte definitivo l’attuale attraversamento di cantiere già esistente”.

Sinistra per Calenzano sottolinea che i residenti “hanno segnalato anche lo stato di abbandono di quello che rimane del vecchio tratto di strada provinciale in prossimità del cantiere della Protezione Civile; sarebbe inoltre opportuno provvedere alla schermatura con alberature del cantiere stesso, possibilmente su tutto il suo perimetro, anche collaborando con la Città Metropolitana, oltre che al completamento del ponte, della strada e delle altre opere di urbanizzazione per l’accesso alla località Valigari”.

“È stata presa anche in considerazione la valorizzazione e la fruibilità delle emergenze archeologiche locali, – prosegue la nota – chiedendo che l’Amministrazione prenda definitivamente in carico il parcheggio e il percorso d’accesso all’acquedotto romano, e che sia almeno messo in sicurezza il sito archeologico d’età romana presente in prossimità delle casse di laminazione sul torrente Marina, oggi in una situazione di forte degrado ed abbandono, esposto ai danni dovuti agli eventi atmosferici, agli atti vandalici e all’intrusività della vegetazione”. Nell’interrogazione Sinistra per Calenzano chiede di prevedere “un’assemblea aperta ai cittadini, per aprire un confronto sui vari problemi della frazione e valutare collettivamente le possibili soluzioni e risposte alle problematiche sollevate”.