Sinistra per Calenzano “Marciapiedi impraticabili nella zona del Conad”

CALENZANO – “Lo stato dei marciapiedi dei giardini della Conad a Calenzano è sotto gli occhi di tutti”. E’ quanto sostiene Sinistra per Calenzano che fotografa marciapiedii con mattonelle sconnesse, avvalli e buche. “Gravano ormai da diversi anni in condizioni pietose e di completa assenza di manutenzione, – prosegue Sinistra per Calenzano in una nota […]

CALENZANO – “Lo stato dei marciapiedi dei giardini della Conad a Calenzano è sotto gli occhi di tutti”. E’ quanto sostiene Sinistra per Calenzano che fotografa marciapiedii con mattonelle sconnesse, avvalli e buche.

“Gravano ormai da diversi anni in condizioni pietose e di completa assenza di manutenzione, – prosegue Sinistra per Calenzano in una nota – così come i giochi per i bambini, datati e lasciati a se stessi. Anche il piazzale pavimentato interno ai giardini, dove tra le altre cose si svolge la scuola guida per bambini organizzata dalla Polizia Municipale, versa in stato di degrado. Questi giardini, viste le dimensioni e la posizione centrale nell’agglomerato urbano, sono frequentatissimi dalle famiglie e dai giovani del nostro comune durante tutto l’arco dell’anno”.

Sinistra per Calenzano punta il dito sulle condizioni dei passaggi dei pedoni frequentati soprattutto da bambini e anziani, ma il gruppo ha anche segnalato la situazione alla App Municipium.

“Molte persone, fra cui tanti cittadini anziani, attraversano questi spazi – dice Sinistra per Calenzano – quotidianamente per raggiungere il supermercato, la chiesa ed il mercato. Questi giardini sono circondati da arterie molto trafficate, via Puccini e via del Pino, da cui derivano diversi problemi di sicurezza: i giardini sono esposti al rumore e alle sostanze inquinanti prodotte dai veicoli, i marciapiedi non hanno alcuna barriera sia di protezione ambientale che per la tutela dei pedoni, e le barriere architettoniche esistenti complicano ulteriormente l’accesso in sicurezza a questi spazi e la loro fruizione da parte di tutti i cittadini con ridotta mobilità. Una situazione ben evidente nelle foto. Alla segnalazione nostra e di altri cittadini tramite l’App Municipium, l’Ufficio di competenza ha risposto, testuali parole: ‘L’area è inserita nelle opere di urbanizzazione del comparto edificatorio 2C per le quali è in fase di redazione il progetto da parte della committenza privata’.cLa scelta di legare la manutenzione dei marciapiedi dei giardini della Conad alla realizzazione, ancora in fase progettuale – di un nuovo comparto edificatorio distante circa 500 metri, di fatto procrastinando a data da destinarsi la loro sistemazione e, più in generale, la messa in sicurezza e la fruibilità di questi giardini, non può che trovarci contrari”.

“Quando si è di fronte ad una situazione di rischio per la cittadinanza, – conclude Sinistra per Calenzano – un intervento risolutivo non può e non deve essere rimandato, con alcuna scusa: ce lo dice sia il buon senso che la nostra sensibilità, sia come cittadini che come Associazione che ha cuore la salute e la sicurezza degli abitanti di Calenzano”.