Sinistra per Calenzano oggi 19 febbraio online sul futuro cittadino

CALENZANO – “Calenzano urbanisica e mobilità la nostra visione per il futuro” è il tema dell’incontro organizzato online da Sinistra per Calenzano. L’appuntamento è oggi, venerdì 19 febbraio alle 21.15 in streaming sulla sua pagina Facebook (fb.me/e/1apFe1ekF) e sul sito sinistrapercalenzano.it, per, si legge nella nota di Sinistra per Calenzano “discutere, a seguito dell’adozione in Consiglio comunale del nuovo Piano Operativo Comunale (POC) e Piano particolareggiato Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), del proprio punto di vista su questi atti programmatori e del futuro urbanistico alternativo che propone per Calenzano”.

Il Gruppo consiliare di Sinistra per Calenzano, prosegue la nota “non ha infatti votato favorevolmente l’adozione dei suddetti Piani: come spiegato nell’iniziativa online del 4 dicembre scorso (fb.watch/3BO7kirrUF), infatti, non vengono ritenute accettabili alcune delle previsioni più rilevanti contenute nei Piani, che di fatto ne invalidano le premesse e le aspirazioni rivendicate dai relativi promotori.

L’iniziativa di oggi sarà anche un’occasione per raccogliere i pareri dei cittadini sugli interventi previsti e discuterne insieme, e iniziare così il percorso di elaborazione delle osservazioni al Piano che sarà possibile presentare nei prossimi 60 giorni (con la possibilità di contattare direttamente l’Associazione scrivendo a lasinistrapercalenzano@gmail.com)”.

Parteciperanno Roberto Marini, Francesco Piacente, Simone Giuntini, Gianni Pagani.