Sinistra per Calenzano “Oltre il 90% ha rinnovato l’adesione all’associazione”

CALENZANO – “Alla fine di febbraio 107 soci (oltre il 90%) hanno rinnovato l’adesione all’Associazione Sinistra per Calenzano per l’anno 2021 o vi hanno aderito per la prima volta: un risultato eccezionale, raggiunto nonostante l’emergenza sanitaria che ha fortemente limitato le possibilità di relazione e di incontrarsi in presenza”. Ad affermarlo, in una nota, la […]

CALENZANO – “Alla fine di febbraio 107 soci (oltre il 90%) hanno rinnovato l’adesione all’Associazione Sinistra per Calenzano per l’anno 2021 o vi hanno aderito per la prima volta: un risultato eccezionale, raggiunto nonostante l’emergenza sanitaria che ha fortemente limitato le possibilità di relazione e di incontrarsi in presenza”. Ad affermarlo, in una nota, la stessa associazione che sottoliena quanto questo sia “un traguardo che ben rappresenta e testimonia la credibilità ed il consenso del nostro progetto, che da sempre corrisponde e si prefigge di unificare la sinistra e radicarla nel nostro territorio”.

“Emerge – prosegue la nota – con forza l’esigenza avvertita dal ‘popolo di Sinistra’ di unirsi, ognuno con le proprie sensibilità, le proprie valutazioni, le proprie idee, trasformando un patrimonio di pluralità in una vera ricchezza, non certo in un elemento di divisione. Avvertiamo il bisogno di costruire questa convergenza intorno ai problemi concreti, ad una visione comune dello sviluppo per il futuro del nostro Comune, a valori fondamentali quali l’antifascismo e la lotta contro ogni discriminazione, all’attenzione per la parte più debole della popolazione, al futuro dei giovani”.

Secondo l’associaizone “si diffonde l’urgente necessità di accompagnare questi principi alla sensibilità di comprendere e condividere le nuove priorità, in primis quelle ambientali, di battersi contro i cambiamenti climatici, di produrre azioni concrete per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo, di rafforzare seriamente il trasporto pubblico, di ripensare e riorganizzare la sanità pubblica ripristinando dei seri presidi sul territorio, e molto altro ancora”.

“Chiunque può ben valutare la totalità dei temi che ci possono avvicinare ed aggregare, e quanto essi siano fondamentali; – prosegue l’associazione – proviamo a mettere in pratica insieme tali idee, costruiamo su di esse proposte credibili ed efficaci e facciamolo in modo collettivo, attraverso discussioni ampie e sintesi democratiche. Abbandoniamo i personalismi, la volontà di difendere posizioni di testimonianza, gli arroccamenti settari, che male hanno fatto alla sinistra e che da sempre hanno impedito di portare avanti un programma unitario. È questo ciò di cui realmente abbiamo bisogno, ed il nostro auspicio è che una logica così chiara e semplice si possa affermare anche ad altri livelli. Non abbiamo aspirazioni puramente localistiche, ma intendiamo portare il nostro contributo e la nostra presenza laddove si muovano forze orientate con chiarezza in questa direzione. Il nostro desiderio è rafforzarci ancora di più grazie al lavoro di tanti compagni e compagne, e la probabilità di raggiungere un obiettivo così speciale è tutt’altro che utopistico.

Se, come speriamo, l’emergenza sanitaria ce lo consentirà, già nei prossimi giorni produrremo iniziative su tematiche importanti come le previsioni urbanistiche del nostro Comune ed il progetto per la mobilità sostenibile, e torneremo a trovarvi con il nostro giornalino ‘Casa per Casa”.