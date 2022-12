Sinistra per Calenzano “Palazzetto dello sport senza manutenzione”

CALENZANO – “Lo stato di manutenzione del Palazzetto dello Sport di Calenzano, secondo quanto segnalato dalle società sportive che vi svolgono le proprie attività e dai genitori dei ragazzi, è assai carente, con la presenza di numerose infiltrazioni d’acqua dal tetto, in costante aumento. La presenza di infiltrazioni che bagnano la pista rende particolarmente complicato e pericoloso lo svolgimento dell’attività sportiva, contribuendo inoltre ad aggravare, con i danni causati dall’acqua, lo stato di manutenzione complessivo dell’immobile”. Lo afferma in una nota Sinistra per Calenzano.

“Si tratta di una situazione che perdura purtroppo da anni, senza che si abbia ufficialmente notizia della previsione di alcun intervento risolutivo. – prosegue la nota – Come abbiamo già avuto modo di dire nell’interrogazione che Sinistra per Calenzano-Per la mia Città ha presentato il 25 ottobre di quest’anno, le società sportive hanno affrontato notevoli difficoltà durante il periodo della pandemia e speravano nella nuova stagione per la ripartenza definitiva, ma dal 20 ottobre si sono trovate anche ad affrontare l’aumento tariffario deciso dalla Giunta municipale, a due mesi dall’inizio appunto della stagione sportiva. Un aumento delle tariffe di accesso agli impianti sportivi può essere comprensibile, purché siano messe a disposizione strutture in buone condizioni; purtroppo, come in questo caso, gli impianti messi a disposizione delle società sportive restano vecchi, con sistemi di riscaldamento inadeguati e spesso mal funzionanti, con problematiche di manutenzione straordinaria molto rilevanti; impianti ormai inadeguati al numero di utenti, fortemente cresciuto in questi anni”.

Per questo il Gruppo Sinistra per Calenzano – Per la mia Città, prosegue la nota “torna ad affrontare l’argomento dell’impiantistica sportiva in Consiglio comunale, chiedendo se l’Amministrazione sia effettivamente a conoscenza delle problematiche segnalate da utenza e società sportive nel Palazzetto e in altre strutture sportive comunali, e se ne ritiene le condizioni compatibili e adeguate allo svolgimento dell’attività sportiva in sicurezza. Infine, chiediamo se siano previsti lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, chiedendo nel caso di dettagliare gli interventi e le tempistiche”.