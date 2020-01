Sinistra per Calenzano-Per la mia CIttà “Provvedimenti alla viabilità per il carico e scarico di Amazon”

CALENZANO – Le attività di carico e scarico dell’azienda Amazon hanno un impatto non indifferente sulla viabilità e il gruppo consiliare Sinistra per Calenzano-Per la mia Città ha presentato una interrogazione al sindaco per chiedere “cosa l’Amministrazione su quali provvedimenti intenda adottare per ridurre l’impatto delle attività di carico e scarico dei magazzini dell’azienda”.

“La viabilità in via Baldanzese e via dei Gelsi, – si legge in una nota del gruppo consiliare – in particolare intorno alle ore 6 e 7.30, risulta fortemente congestionata, aumentando così i pericoli per la circolazione stradale e per l’accessibilità in sicurezza dei lavoratori alle altre attività produttive che da tempo sono presenti nelle due strade (lo scorso 10 dicembre è già avvenuto un incidente provocato dall’inversione a “U” di un furgone della multinazionale); il gruppo consiliare suggerisce una maggior vigilanza da parte della polizia municipale durante gli orari più critici, e di valutare soluzioni discutendo con i responsabili della sede Amazon di Calenzano”.