Sinistra per Calenzano “Per le chiusure notturne sull’A1 chiedere la presenza della Polizia municipale”

CALENZANO – Bloccati per ore sull’autostrada durante le chiusure previste sul tratto Barberino-Calenzano: questa situazione è stata portata all’attenzione del consiglio comunale da Sinistra per Calenzano che ieri ha presentato un’interrogazione dove chiede all’amministrazione comunale la presenza della Polizia Municipali nelle notti interessate dalle chiusure dell’A1.

“Diversi cittadini, in particolare i residenti delle frazioni a nord del nostro comune, sono rimasti bloccati per ore negli ingorghi che si sono verificati fra l’8 e il 9, il 14 e il 15, e il 22 e il 23 luglio. – spiega in una nota Sinistra per Calenzano – In occasione di queste chiusure – e in particolare dell’ultima, che ha determinato una lunghissima coda notturna, è apparsa con chiarezza l’insufficiente presenza di forze di polizia stradale, provinciale e municipale, e del personale di società Autostrade per cercare di gestire al meglio il traffico e fornire supporto ed assistenza agli automobilisti incolonnati”.

“La situazione sarebbe stata ancora peggiore senza i lavori effettuati sulla Provinciale negli anni passati, – prosegue la nota di Sinistra per Calenzano – come gli adeguamenti delle curve sui due versanti di Le Croci e il bypass di Carraia, esito delle serrate trattative dagli esiti nient’affatto scontati condotte a suo tempo dall’Amministrazione comunale di Calenzano con Società Autostrade per compensare la realizzazione della terza corsia autostradale: fra queste opere compensative rientra anche la galleria del Colle, che dopo oltre 10 anni dall’inizio dei lavori sembra finalmente essere ad un passo dall’apertura al traffico, e di cui Sinistra per Calenzano chiede che siano indicati i tempi previsti per il completamento, visto che i termini precedentemente indicati dall’Amministrazione sono via via slittati nel tempo. Purtroppo, è concreto il rischio che siano necessarie ulteriori interruzioni del traffico autostradale, che porterebbero all’isolamento dei residenti delle frazioni a nord, aggravando anche le difficoltà d’intervento per i mezzi di soccorso nell’attuale situazione di emergenza sanitaria”.

Sinistra per Calenzano chiede che “il Comune si impegni a verificare possibili percorsi di esodo; in particolare, per prevenire l’isolamento della frazione de Le Croci, potrebbe risultare utile la sistemazione della viabilità di collegamento fra Cupo e Fisciano, che consentirebbe ai residenti della frazione de Le Croci e ai mezzi di soccorso di poter evitare il transito sulla Barberinese (almeno nel tratto fino a La Chiusa) e di poter utilizzare in alternativa la SP107. Questo intervento potrebbe essere proposto alla Città Metropolitana di Firenze e alla regione Toscana, richiedendo che tali lavori siano posti a carico del concessionario autostradale, e che il tratto stradale sia destinato all’uso esclusivo dei residenti (definendo quindi una Zona a Traffico Limitato) e dei mezzi di soccorso”.

“Questa proposta – conclude Sinistra per Calenzano – potrebbe essere direttamente portata all’attenzione delle istituzioni locali, di Prefettura, Regione Toscana e del concessionario autostradale attraverso il canale di confronto che l’Amministrazione comunale ha giustamente richiesto di aprire proprio per contenere i disagi legati ai lavori autostradali presenti e futuri, confronto di cui Sinistra per Calenzano chiede di rendere noto l’esito e gli eventuali interventi, azioni o provvedimenti concertati e assunti in tale sede”.