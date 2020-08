Sinistra per Calenzano: “Premiare studenti meritevoli? Non è la scuola che vogliamo”

CALENZANO – Sinistra per Calenzano, il gruppo di opposizione, ha votato contro, nell’ultimo consiglio comunale del 28 luglio alla mozione presentata dalla Lega di Salvini, approvata con i voti della maggioranza in consiglio, per introdurre “meccanismi premiali per studenti meritevoli e particolarmente eccellenti”. “Il problema della scuola oggi, secondo i proponenti e coloro che l’hanno […]

CALENZANO – Sinistra per Calenzano, il gruppo di opposizione, ha votato contro, nell’ultimo consiglio comunale del 28 luglio alla mozione presentata dalla Lega di Salvini, approvata con i voti della maggioranza in consiglio, per introdurre “meccanismi premiali per studenti meritevoli e particolarmente eccellenti”.

“Il problema della scuola oggi, secondo i proponenti e coloro che l’hanno approvata, dice in una nota Sinistra per Calenzano – è che non si valorizzano abbastanza gli studenti meritevoli, che invece vanno incoraggiati con concorsi e premi come si fa per gli atleti, ed esibiti alla pubblica approvazione: quello che ci vuole, anche nella scuola dell’obbligo a Calenzano, è una poderosa iniezione di sano spirito competitivo per formare i nostri giovani. Chissà, ci troveremo forse ad una riedizione aggiornata dei Littorali, adattata ai bambini delle scuole dell’obbligo di oggi, per formare i combattivi competitori di cui ha bisogno il mondo del lavoro. Sappiatelo fin da adesso: conta solo chi arriva primo. E per loro ricchi premi e cotillon. E così Calenzano, il luogo dove hanno visto la luce le Esperienze Pastorali di Don Milani e dove è nata la prima Scuola Popolare, a oltre 60 anni di distanza decide di voltare le spalle al cappellano di San Donato e al suo insegnamento, premiando pubblicamente i Pierino e umiliando ancor di più i Gianni di Lettera ad una professoressa”.

Sarebbe questa, prosegue Sinistra per Calenzano, la “scuola di tutti e di ciascuno” di cui quasi tutti oggi si riempiono la bocca? “Purtroppo – prosegue il gruppo consiliare – la scuola ha ancora oggi tutti i vizi denunciati da Don Lorenzo e dai suoi ragazzi: è di classe e selettiva, e lascia indietro ancora troppi bambini e ragazzi, soprattutto coloro che appartengono alle famiglie in fondo alla scala sociale. E forse ne ha qualcuno in più, con le riforme degli ultimi anni che hanno teso a trasfigurarla da Istituzione ad azienda. Una mozione che fa il paio con l’altro primato di Calenzano: l’unico Comune che non passa i libri di testo ai bambini delle elementari, in omaggio al diritto costituzionale di un’istruzione gratuita ed universale. Non c’è che dire: come calenzanesi possiamo andarne fieri. L’unica speranza a questo punto è che le istituzioni scolastiche sappiano dire No, grazie”.