Sinistra per Calenzano: raccolte oltre 1300 firme contro le previsioni edificatorie del Poi

CALENZANO – Sono state raccolte da Sinistra per Calenzano oltre 1320 firme, rispettivamente 666 contro i nuovi capannoni nell’area di Fibbiana e 657 contro le nuove residenze fra via dei Prati e la SP8 Barberinese. La raccolta era stata promossa in relazione alle osservazioni al Piano Operativo Comunale i cui termini per la presentazione si […]

CALENZANO – Sono state raccolte da Sinistra per Calenzano oltre 1320 firme, rispettivamente 666 contro i nuovi capannoni nell’area di Fibbiana e 657 contro le nuove residenze fra via dei Prati e la SP8 Barberinese. La raccolta era stata promossa in relazione alle osservazioni al Piano Operativo Comunale i cui termini per la presentazione si sono chiusi ieri. Sinistra per Calenzano si era opposta alle previsioni edificatorie nell’area di Fibbiana e su via dei Prati raccogliendo le firme “nonostante le forti limitazioni dovute alla situazione sanitaria, – si legge in una nota – sono stati tantissimi i cittadini che hanno sottoscritto le due osservazioni”.

“Il ruolo di Sinistra per Calenzano – prosegue la nota – è stato quello di informare la cittadinanza e di stimolarne l’azione: questa iniziativa ha raccolto infatti l’adesione di cittadini appartenenti a tutti gli schieramenti politici – anche quelli di maggioranza – segnalando fortemente sia la maturazione di una diffusa e trasversale sensibilità sui temi ambientali, sia la distanza fra l’attività dell’Amministrazione comunale e la volontà popolare”.

“D’altra parte le due osservazioni oggetto della raccolta firme sono quelle che meglio rappresentano le contraddizioni che abbiamo individuato nel Piano Operativo Comunale, ben riassunte nell’imperativo ‘rigenerazione o estinzione’: – prosegue la nota – in totale l’Associazione ha presentato 19 osservazioni al POC, tutte accessibili all’indirizzo poc.sinistrapercalenzano.it e principalmente improntate al contenimento del consumo di suolo, al rafforzamento della rete di alloggi popolari e sociali, alla riduzione e al blocco dell’attività estrattiva delle cave, all’individuazione di nuove aree per realizzare massicci interventi di forestazione urbana, e non solo. L’impegno di Sinistra per Calenzano proseguirà anche dopo la discussione delle osservazioni: continueremo a informarvi e, laddove sarà necessario, ad opporci anche nelle varie fasi progettuali relative alle singole opere”.