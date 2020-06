Sinistra per Calenzano, “un contributo per le famiglie per mandare i figli ai centri estivi”

CALENZANO – Un contributo per le famiglie in modo da poter mandare i figli ai centri estivi. E’ quanto chiede Sinistra per Calenzao all’amministrazione comunale. Quella dei centri estivi, secondo Sinistra per Calenzano anche in questa situazione di emergenza sanitaria è “una bella occasione anche per i bambini, che con la possibilità di incontrarsi anche […]

CALENZANO – Un contributo per le famiglie in modo da poter mandare i figli ai centri estivi. E’ quanto chiede Sinistra per Calenzao all’amministrazione comunale. Quella dei centri estivi, secondo Sinistra per Calenzano anche in questa situazione di emergenza sanitaria è “una bella occasione anche per i bambini, che con la possibilità di incontrarsi anche all’aria aperta ritrovano finalmente un periodo proficuo per la loro crescita dopo mesi passati in quarantena fra le mura di casa”.

“Occorre considerare che non ci troviamo in una situazione normale – prosegue Sinistra per Calenzano – molte famiglie che sino allo scorso anno avevano un reddito ‘normale’ ora hanno subito ferie forzate e cassa integrazione non ancora riscossa. Si può anche capire che adeguare i centri estivi alle norme di sicurezza sanitaria abbia comportato un aumento dei costi del servizio: infatti, le somme richieste alle famiglie hanno subito un aumento quasi doppio rispetto allo scorso anno. In questa situazione sarebbe non solo utile ma doveroso che l’Amministrazione Comunale intervenisse con un contributo che permetta almeno di riportare il costo sostenuto dalle famiglie ai livelli dello scorso anno, con aiuti maggiori nei casi di situazioni particolarmente aggravate dalla crisi. Ci rendiamo conto dei tempi strettissimi per intervenire, ma intanto un annuncio in questo senso sarebbe efficace per allargare il servizio a chi si trova in difficoltà. Ci saranno poi i tempi per affinare e concretizzare la proposta: chiediamo quindi che si intervenga tempestivamente, già nei prossimi giorni”.