Sinistra per Calenzano “Un progetto per valorizzare le Madri Costituenti”

CALENZANO – Dopo gli attacchi alla figura di Nilde Iotti Sinistra per Calenzano ha chiesto anche di valorizzare le figure delle Madri Costituenti.

“La richiesta – si legge nella nota – presentata dal gruppo consiliare Sinistra per Calenzano – Per la mia Città, ed approvata in Consiglio Comunale, di dedicare una via o una piazza alla prima donna eletta Presidente della Camera dei Deputati. Con nostra grande soddisfazione, il 3 Ottobre 2020 la Sala consiliare del Comune di Calenzano è stata ufficialmente intitolata a Nilde Iotti, un riconoscimento di rilievo, che porterà coloro che entreranno in quella sala ad onorare una grande donna e dirigente comunista, ma che di fatto corrisponde anche ad un punto di partenza nella più ampia prospettiva di raccontare la storia, i fatti e le conquiste di figure femminili che si sono battute per il riconoscimento dei diritti e delle pari opportunità delle donne (capacità di agire come soggetto autonomo e diritto di voto, ad esempio) e per l’abbattimento di quegli stereotipi maschili che ancora stentano a crollare. In piena collaborazione con i partiti di maggioranza, dunque, nasce il Progetto Madri Costituenti, ovvero un percorso didattico per valorizzare e ricordare quanto le donne costituenti hanno donato al progresso della nostra società. Traendo inoltre insegnamento dalla loro idea di forza e coesione, per la realizzazione e la stesura di tale progetto si richiede il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo di Calenzano, del corpo docenti, ed anche delle varie associazioni presenti sul territorio, in primo luogo la sezione Anpi di Calenzano. Siamo certi che questa bella e significativa proposta incontrerà il favore di tutti, e darà vita ad un’importante pagina da scrivere, leggere ed imparare a memoria, tenendo bene in mente gli insegnamenti di quelle donne meravigliose ogni qualvolta si incontrino ingiustizie e disuguaglianze sociali”.