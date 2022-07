Sinistra per Calenzano: “Valutazione non positiva per il Poc”

CALENZANO -“Valutazione non positiva” per il Poc Piano operativo comunale. A sostenerlo è Sinistra per Calenzano. Il Poc sarà portato all’approvazione del Consiglio il 14 luglio. “Quello che dovrebbe essere il Piano del Sindaco, che dura per i cinque anni di un mandato amministrativo, di fatto si traduce in una pesante ipoteca per gli amministratori […]

CALENZANO -“Valutazione non positiva” per il Poc Piano operativo comunale. A sostenerlo è Sinistra per Calenzano. Il Poc sarà portato all’approvazione del Consiglio il 14 luglio.

“Quello che dovrebbe essere il Piano del Sindaco, che dura per i cinque anni di un mandato amministrativo, di fatto si traduce in una pesante ipoteca per gli amministratori che verranno. – afferma Sinistra per Calenzano in una nota – Sulle scelte più controverse, con l’edificazione delle ultime aree rimaste libere in ambito urbano, si è volutamente perseguita la strada dell’autosufficienza della maggioranza, invece che una condivisione più larga”.

“Si è scelto di non ascoltare la voce dei tanti cittadini che hanno chiesto un ripensamento volto a fermare la saturazione urbanistica. – prosegue la nota – Non si sono neppure ascoltati i pareri degli enti che hanno messo in evidenza tutte le criticità di quelle scelte, decidendo di andare avanti con correzioni minime, in alcuni casi addirittura peggiorative rispetto al POC adottato. Tempi così lunghi di approvazione hanno di fatto bloccato anche le legittime istanze di quei cittadini che aspettavano risposte riguardo agli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, provocando la caduta per oltre un anno dell’attività edilizia e delle entrate da oneri di urbanizzazione”.

“Insomma – conclude Sinistra per Calenzano – un Piano partorito male a cui si sono messe delle pezze con grande ritardo, che lascia tuttavia in campo la sua antistorica impostazione cementificatoria, proprio nel momento in cui è ormai chiara a tutti l’entità dei danni provocati da uno sviluppo insostenibile e la necessità di un cambiamento radicale, per preservare il territorio quale prezioso bene esauribile e salvaguardare l’ambiente in cui viviamo dalla paurosa progressione dei cambiamenti climatici”.