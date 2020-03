Sinistra per Lastra: “Sentite condoglianze al sindaco Bagni”

LASTRA A SIGNA – Anche Sinistra per Lastra desidera esprimere “le più sentite condoglianze al sindaco Angela Bagni e a tutta la famiglia di Corrado Bagni, ex sindaco di Lastra a Signa ed esponente del Partito Comunista Italiano. Molti di noi non hanno vissuto, se non da bambini, l’epoca in cui Corrado Bagni era sindaco. Eppure per tutti noi è stato una guida e un maestro grazie ai racconti dei compagni più anziani, che lo hanno citato e ricordato tante volte come esempio di buona amministrazione e di sindaco che ha operato con lungimiranza, con un’idea non solo del presente ma di come avrebbe voluto il suo Comune nel futuro”.