Sinistra Progetto Comune e Potere al Popolo Firenze: “La legge degli operai Gkn sarà votata dal Parlamento, sia sostenuta”

FIRENZE – “Ieri mattina la Commissione sviluppo economico del Comune di Firenze ha potuto ascoltare figure rappresentative del Collettivo di Fabbrica Gkn e dell’Università Sant’Anna di Pisa, che in queste settimane hanno lavorato su proposte precise e concrete per la continuità produttiva e industriale dello stabilimento di Campi Bisenzio, che riguardano però il nostro paese in generale”: a dirlo sono Dmitrij Palagi e Antonella Bundu Sinistra Progetto Comune) e Francesca Conti (Potere al Popolo Firenze).

“Ringraziamo – aggiungono – il presidente per aver voluto questo momento di informazione e approfondimento, dato il ruolo che le istituzioni possono e devono avere, a tutti i livelli, per garantire il lavoro come diritto costituzionale, alla base della nostra Repubblica. Con l’occasione pensiamo sia importante che tutti i gruppi politici colgano il particolare momento in cui si trova il Parlamento, essendo stato ammesso l’emendamento del senatore Mantero (aderente di Potere al Popolo) in Commissione bilancio, che propone il testo scritto all’interno della fabbrica, dalla classe lavoratrice in lotta, in stretta relazione con le/i giuriste/i democratiche/i solidali”.

“Tante sono le “Gkn” che si stanno ripetendo nelle cronache di queste settimane, – concludono – lo Stato può e deve trovare soluzioni efficaci e urgenti. Adesso c’è una possibilità concreta, che confidiamo tutte le forze politiche possano sostenere, aggiungendosi a chi si è già dichiarato apertamente a sostegno della proposta del Collettivo di Fabbrica”.